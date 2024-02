NieR | Automata | le vendite superano gli 8 milioni di copie nel mondo

NieR: Automata raggiunge quota 8 milioni tra copie distribuite e vendite digitali

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ledisono salite a oltre 8dinel. Il videogioco di Platinum Games, lanciato sette anni fa, continua a riscuotere successo grazie alla sua formula accattivante. Square Enix celebra dunque un altro importante traguardo per l’avventura di 2B e 9S. Circa un anno fa, nell’aprile 2023, leerano arrivate a 7e mezzo, il che significa che altre 500.000sono state vendute in questi mesi. Ricordiamo che inizialmentevenne lanciato in esclusiva per PlayStation 4. Successivamente sono arrivate le edizioni PC, Xbox One e Nintendo Switch. Ambientato in un futuro lontano e pensato come sequel di Drakengard, il gioco ci porta in ...