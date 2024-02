Niente terzo mandato Finisce l’era Biffoni Il Pd stringe sul candidato

Valbonesi, è ufficiale: niente terzo mandato: "Regionali? Troppo presto per fare piani"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Per il Pd il momento delle scelte della candidatura a sindaco è diventato inevitabile. L’attesa nella speranza di un via libera parlamentare all’ipotesi dianche per i sindaci della città sopra i 15.000 abitanti è definitivamente naufragata ieri mattina col ritiro in Parlamento dell’emendamento a firma Lega a supporto di questa legge. Uno stop che significa fine delle speranze per unter anche per. Adesso la palla passa nelle mani del segretario Pd Biagioni, del parlamentare Furfaro e dello stessoche dovranno scegliere il potenziale successore dell’attuale sindaco del Pd. Il primo cittadino, nonché presidente di Anci Toscana, ieri non ha nascosto il suo disappunto. "È un Paese bizzarro – attacca -. Sarà compito dei partiti politici, a partire dal mio, spiegare ...

