Nicolas Winding Refn: tutto pronto per le riprese del nuovo film in Corea

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il regista èper il ritorno sul grande schermo otto anni dopo The Neon Demon Otto anni dopo The Neon Demon,è dial lavoro su unlungometraggio, le cuidovrebbero partire dopo l'estate. Il progetto, che ancora non ha un titolo ufficiale, è stato annunciato dasu Instagram e dovrebbe essere girato in. Arriverà dopo che negli ultimi anni il regista danese si è dedicato totalmente al piccolo schermo con le serie Too Old To Die Young per Prime Video e Copenhagen Cowboy per Netflix, che però non hanno ottenuto il successo sperato. In un'intervista del 2022aveva affermato che "Hollywood sta cadendo a pezzi". …

