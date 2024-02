Neve, temporali e vento: cicloni in arrivo in Emilia Romagna

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Bologna, 23 febbraio 2024 – Pioggia,: nuoviin. E’ quello che ci aspetta in questo ultimo weekend di febbraio. Ulteriori peggioramenti sono in vista in. Il maltempo nella nostra regione raggiungerà un primo picco già nella giornata di oggi, venerdì 23 febbraio. dove peraltro è attiva fino alla mezzanotte di oggi l’allerta meteo arancione per: Inoltre, gli esperti di Arpae prevedono sempre per oggi l’dellasugli Appennini. Infatti, sono attese “precipitazioni” che “risulteranno più consistenti lungo le aree montanene con possibilità di qualche nevicata solo sulle cime più alte”. Mentre per la giornata di domani, sabato 24 febbraio, "quota ...