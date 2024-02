Neve, scolaresca di liceali bloccata in pullman sul Brennero. Fino a trenta chilometri di coda in Austria

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Disavventura per un gruppo di 51 studenti del liceo Scientifico ‘Fermi’ di Sulmona, rimasti bloccati dalle 10.30 di questa mattina ina causa del maltempo che ha reso non transitabile il passo del. La comitiva stava rientrando dal viaggio d’istruzione a Salisburgo quando è rimastaa causa della lunga nevicata in corso. Si tratta di tre classi quinte, quattro docenti accompagnatori e l’autista del bus. Il ministro dei trasporti che ha attivato l’unità di crisi tramite la Farnesina. “Abbiamo chiesto coperte, cibo ed acqua dal momento che siamo fermi da questa mattina. I ragazzi sono tutti in buone condizioni”- riferisce ad Ansa Francesca Abbriano, una delle docenti a bordo del bus. Dopo ore di stop il valico, chiuso dalle 11.30 di stamane, è stato riaperto. Perciò dall’A22 stanno facendo risalire i veicoli ...

Maltempo, studenti in gita bloccati da ore sul Brennero: Il problema riguarda tre classi quinte, quattro docenti accompagnatori e l'autista del bus che trasporta la scolaresca. I professori ... si registrano in questo momento 40 centimetri di neve fresca. ansa

Brennero chiuso per neve, oltre 30 km di coda. Studenti in gita bloccati da ore: «Noi senza acqua né cibo»: Un'imponente nevicata ha colpito la zona del Brennero, causando la chiusura dell'autostrada in direzione di Vipiteno verso l'Austria per motivi di sicurezza. Attualmente, si registra ... ilmessaggero

MALTEMPO: STUDENTI DI SULMONA IN GITA BLOCCATI SUL BRENNERO, OLTRE 40 KM DI CODA: TRENTO – Disavventura per un gruppo di 51 studenti del liceo Scientifico ‘Fermi’ di Sulmona, rimasti bloccati dalle 10.30 di questa mattina in Austria a causa del maltempo che ha reso non transitabile ... abruzzoweb