Neve in Trentino; chiusa l'autostrada del Brennero | video

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L'abbondante nevicata che si è abbattuta sulle alpi italiane sta provocando grossi disagi alla viabilità inAlto Adige. L'delè statada Vipiteno fino al confine a causa delle decine di mezzi, anche pesanti, rimasti bloccati per la strada. In Austria dopo la chiusura dell'si sono formate code di 30 km

In Trentino neve oltre i 1.200 metri di quota: In Trentino sta nevicando mediamente sopra i 1.200 metri di quota ... in località Ronc, sono attivi dei "presidi neve". In Val di Non, invece, è attivo il presidio numero 19 di Maso Milano. La strada ... ansa

PAT * MALTEMPO: « SITUAZIONE STRADE ORE 16.30, NON SI REGISTRANO PROBLEMI SULLA RETE VIARIA NONOSTANTE QUALCHE MOMENTANEO DISAGIO: Di seguito la situazione viaria delle strade statali e provinciali alle ore 16:30. Strade sett 1 – ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO LAVARONE – LUSERNA e di PINÈ ... agenziagiornalisticaopinione

Meteo – Weekend compromesso, in arrivo maltempo con piogge e nevicate e calo termico: i dettagli: Neve che peraltro tornerà ad imbiancare anche l’Appennino a partire da quote di montagna grazie ad un calo delle temperature che si prospetta generale sull’Italia. centrometeoitaliano