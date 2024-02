Netanyahu svela il piano post-guerra, a Gaza funzionari locali

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il primo ministro israeliano Benyaminha presentato ieri sera per la prima volta formalmente al gabinetto di sicurezza un documento di principi sulla gestione didopo la, con l'obiettivo di installare "" non legati al terrorismo per amministrare la Striscia alo di Hamas. Il documento è stato pubblicato nella notte. Lo riportano i media israeliani. Il testo non nomina l'Autorità palestinese né esclude la sua partecipazione, ma dice che gli affari civili asaranno gestiti da "" con "esperienza amministrativa", non legati a "Paesi o entità che sostengono il terrorismo".

