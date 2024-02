Netanyahu presenta piano post-guerra e avverte la comunità internazionale

Netanyahu presenta il suo piano per il dopoguerra

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Quattro mesi e mezzo dopo l'inizio dellatra Israele e Hamas, il primo ministro israeliano Benjaminha svelato il suoper il "giorno dopo",ndolo al gabinetto dinella notte tra giovedì e venerdì per l'approvazione. Ecco i punti principali del progetto-bellico. Secondo un documento pubblicato dall'Ufficio del premier gli obiettivi a breve termine della campagna rimangono invariati:- distruggere le capacità militari e le infrastrutture governative sia di Hamas che della Jihad islamica,- garantire il rilascio degli ostaggi.Nel medio termine- Israele intende mantenere la libertà di effettuare operazioni militari a Gaza,- creerà una zona cuscinetto attorno alla Striscia di Gaza, che rimarrà in vigore "finché ce ne sarà la necessità di sicurezza",- ...

