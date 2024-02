Neopatentati | cambia tutto col nuovo codice della strada Ora potranno guidare macchine più potenti

Nuovo Codice della strada, quante novità: ora cambia tutto

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ancora novità sulin via di definizione e prossimo alla stesura definitiva:no (di) i limiti alla cilindrata delle auto che possono essere guidate da; previste nuove misure anche per chi si mette al volante sotto effetto di stupefacenti e un tetto massimo alle multe. Sono tutte novità introdotte da due emendamenti alla riforma delapprovati in Commissione Trasporti alla Camera. Attenzione non solo riservata al controverso tema degli autovelox, dunque.Leggi anche: Il futuropatente di guida: verso la digitalizzazione completa I limiti per i, niente più “macchinoni” In attesa ...