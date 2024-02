Neonata muore a Roma subito dopo la nascita | la mamma | “Chiedevo aiuto | ma sono stata abbandonata”

Neonata muore poche ore dopo la nascita: "Giustizia per la nostra Valentina"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Sentivo che c'era qualcosa che non andava, così ho chiesto. Stavo perdendo sangue, ma non è intervenuto nessuno". E a meno di un'ora dal parto la piccola Valentina, appena nata, è morta.

Agli inquirenti i genitori hanno chiesto di verificare le cause del decesso e, soprattutto, se la piccola poteva essere salvata. La tragedia era inevitabile? ... (fanpage)

Roma, la madre della neonata morta al Santo Spirito subito dopo la nascita: «Perdevo sangue, nessuno è intervenuto»: «Verso le 3 di notte ho chiesto aiuto, perché sentivo che qualcosa non stava andando per il verso giusto. Ma, oltre a qualche parola di circostanza, nessuno ha fatto niente. In quel momento mi sono ... roma.corriere

Neonata muore poche ore dopo la nascita: 'Giustizia per la nostra Valentina': È morta pochi minuti dopo essere nata. Valentina non ha mai vissuto e mai ha abbracciato la mamma e il papà piombati in drammatico incubo. La loro piccola è morta il 15 febbraio scorso ... virgilio

Roma, neonata muore dopo un’ora dal parto: genitori sotto choc: Sta di fatto che dopo aver trascorso la notte tra il 14 e il 15 tra dolori tremendi e perdite ematiche, nelle prime ore della mattina il personale sanitario del presidio ospedaliero capitolino ha ... ilcorrieredellacitta