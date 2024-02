Nemici amatissimi Il centrocampista non dimentica la Dorica Che nostalgia la vostra maglia Se segnassi | io non esulterei»

Nemici amatissimi. Il centrocampista non dimentica la Dorica. "Che nostalgia la vostra maglia. Se segnassi, io non ...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Come tutti sanno, l’Ancona ce l’ho tatuata sulla pelle e mi rimarrà per sempre, nonostante tutto". parole e musica di Andrea Delcarro, grande ex della sfida di sabato tra Ancona e Rimini e che non ha maito il suo passato in. Approdato in Romagna due estati fa tra lo stupore generale della tifoseria anconetana, il, che fu capitano e perno inamovibile di quell’Ancona Matelica, non ha mai nascosto il proprio rammarico per quella partenza, pur dimostrando la sua grande professionalità anche nel club che sta rappresentando da due anni a questa parte. Delcarro, per lei questa è sempre una partita speciale: che effetto le fa tornare al Del Conero da ex? "Ogni anno, quando esce il calendario, la prima partita che guardo è quella contro l’Ancona: per me sarà un’emozione forte e ...