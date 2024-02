Nelle viscere dell'Appennino. Il sindaco sul treno dei desideri: "Riviva la stazione dimenticata"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) di Enrico Barbetti BOLOGNA Unaferroviaria sepolta 300 metri sotto terra e un borgo fantasma in superficie. Ca’ di Landino, amena località nell’accidentato territorio appenninico di Castiglione dei Pepoli, è un paese addormentato da 90 anni. Ovvero da quando il viaggio inaugurale delreale, nella notte fra il 22 e 23 aprile del 1934, segnò l’apertura ufficiale della grande galleria, un prodigio tecnico di 18,5 chilometri scavato nella roccia fra San Benedetto Val di Sambro e Vernio, in provincia di Prato. La linea Direttissima fu il primo collegamento ferroviario veloce fra Nord e Sud della penisola e ad oggi serve ancora egregiamente l’economia del territorio. Ca’ di Landino era l’epicentro del maggiore cantiere della grande opera avviata stancamente negli anni della prima guerra mondiale, poi scelta da ...

