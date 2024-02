Nella filatura 19 operai a nero su 21, al lavoro anche di notte

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Prato, 23 febbraio 2024 – Si è conclusoscorsa, nell’ambito del “Progetto Alt caporalato”, coordinato dall’Ispettorato nazionale del, il blitz in una ditta di confezione tessile a conduzione cinese ubicata nel comune di Montemurlo. L’ispezione è stata eseguita da ispettori deldi Prato, da ispettori provenienti dall’Ispettorato deldi Roma e di Novara-Verbania, dai militari del Nucleo carabinieri dell’Ispettorato deldi Prato, con la collaborazione del Comando Carabinieri, congiuntamente alla Polizia Municipale di Prato, e con l’intervento dei mediatori culturali dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni. È risultato che l’impresa occupava nelle lavorazioni a ciclo continuo tramite telai a maglieria, ben 19...

Nella filatura 19 operai a nero su 21, al lavoro anche di notte: Prato, 23 febbraio 2024 – Si è concluso nella notte scorsa, nell’ambito del “Progetto Alt caporalato”, coordinato dall’Ispettorato nazionale del lavoro, il blitz in una ditta di confezione tessile a ... lanazione

Barzanò si prepara allo Yarn Bombing, festival della fiber art. L'evento a giugno: Yarn Bombing Barzanò, il festival della fiber art a uncinetto e maglia, organizzato dalla Commissione Cultura del Comune di ... casateonline

From Trash to Flash di Afro Fashion è un progetto straordinario, tra patrimonio made in Italy e creatività del Camerun: La collaborazione tra Afro Fashion, l'Accademia del lusso e la LABA Douala parte da un viaggio in Camerun e culmina in uno show alla Fabbrica del Vapore, proprio durante la Fashion Week ... vogue