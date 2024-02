Nel carcere di Padova si sperimentano le ' stanze dell' amore'

Momenti di intimità per i detenuti, nel carcere padovano arrivano le Stanze dell'amore

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Spazi privati, in cui ritrovarsi lontano da occhi indiscreti per godere di qualche momento di intimità. A, prima in Italia, verranno create nelDue Palazzie apposite '' in cui i detenuti potranno risaldare i loro legami affettivi e sessuali con il partner. La sperimentazione dovrebbe partire subito con la creazioni di piccoli prefabbricati mobili, in pratica dei container,...

