Nel 2023 più di 5 mila app basate sull’AI

Turismo, cresce nel 2023, ma al Sud (+2,5%) meno che nel Paese (+4,6%)

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Rivoluzione AI: nelgenerate più di 5applicazionisull’intelligenza artificiale Lo straordinario fervore dell’AI fotografato dal progetto di Eccellenza-2027 TRANSET, condotto da docenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università degli studi di Bergamo. Una rivoluzione epocale che non si limita al settore industriale ma si estende in modo significativo agli ambiti sociale e culturale. Un fervore creativo, che anticipa sviluppi e influenze positive su diverse aree della società e dell’industria, è stato rilevato dai docenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università degli studi di Bergamo nell’ambito del progetto di Eccellenza-2027 TRANSET, presentato giovedì 22 febbraio nella sala gremita di via dei Caniana, in occasione ...