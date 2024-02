Nba, Jokic e Wembanyama storici. I Thunder sconfiggono i Clippers

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Milano, 23 febbraio 2024 – Dopo la pausa dovuta all'edizione 2024 dell'All Star Game Weekend, è ripartita la stagione Nba. E subito si è guadagnato le luci della ribalta con una prestazione storica. Il centro serbo dei Denver Nuggets, che hanno mandato al tappeto per 130-110 i Washington Wizards, ha concluso la contesa con una tripla doppia (la numero 16 in questa annata) da 21 punti, 19 rimbalzi e 15 assist. E fin qui la notizia non c'è. A far rumore è stato il dato della percentuale al tiro del 100%. Prima dell'Mvp delle scorse Finals, solo Russell Westbrook e LeBron James erano riusciti a firmare una tripla doppia senza sbagliare neppure un tiro. Da un super europeo ad uno che sta rispettando le altissime attese. A Sacramento,è diventato il terzo giocatore più veloce di sempre a raggiungere quota 1.000 punti, 500 rimbalzi e 150 ...