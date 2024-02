Nba 2023 24 | facili vittorie per Boston e Denver | Okc schianta i Clippers

NBA, i risultati della notte: Lakers imbattuti nella NBA Cup, i Sixers cadono in casa

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Torna in campo l’Nba dopo la pausa per l’All-Star Game con una nottata ricca di partite, ben 12. Grande vittoria degli Oklahoma City Thunder, che davanti al proprio pubblicono 129-107 i Los Angeles. Dopo tre quarti equilibrati i padroni di casa prendono il largo guidati dai 31 punti di Shai Gilgeous-Alexander, mentre ai losangelini non bastano i 20 di Leonard. Okc rimane così in seconda posizione nella Western Conference, a una gara di distacco da Minnesota. Chi approfitta della sconfitta deisono iNuggets, che contro Washington passeggiano 130-110 e insidiano il terzo posto. I campioni in carica tornano al successo dopo tre sconfitte consecutive grazie alla tripla doppia da 21 punti, 19 rimbalzi e 15 assist di Jokic, mentre Porter Jr. ne aggiunge altri 22. Ai Wizards non basta il ...