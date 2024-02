Nave mercantile si schianta su un ponte stradale | due morti

Canale di Suez, nave cargo si schianta contro un ponte: il 'gigante' è trainato da un rimorchiatore

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La tragedia ha colpito tutta la Cina: è stato perso il controllo del mezzo, che sbattendo sul porto ha provocato la scomparsa di due uomini Una terribile vicenda è accaduta in Cina. È stata diffusa la notizia della scomparsa di due persone vicino al porto di Guangzhou. I due infatti hanno perso la vita dopo che unasi è scontrata con un. Non avendo resistito all’impatto, una parte delè crollato colpendo fatalmente gli uomini che si trovavano sul posto. Molto probabilmente il comandante alla guida avrà perso il controllo e non è riuscito a risistemare il mezzo. Altri tre che erano presenti sono tutt’ora scomparsi. A riferirlo è proprio l’Ufficio per gli affari marittimi di Guangzhou (Canton). Grande tragedia causata dallo schianto di una– ...