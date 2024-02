Navalny | ultimatum alla madre | funerale segreto o sepoltura in carcere

Navalny, ultimatum autorità russe alla madre: funerale segreto o sepoltura in carcere

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Le autorità russe hanno dato undi Alexeiminacciando che se non accetterà di tenere funerali segreti il suo corpo sarà sepolto nella colonia penale dove è morto. Lo rendono noto la portavoce del team, Kira Yarmysh, e la moglie Yulia Navalnaya. La donna si è rifiutata di negoziare. “Un’ora fa, un inquirente ha chiamato ladi Alexei e le ha dato un. O acconsente ad unsenza un saluto pubblico entro tre ore, o Alexei verrà sepolto in una colonia penale. Lei ha rifiutato di negoziare con la Commissione investigativa perché questa non ha l’autorità di decidere come e quando deve essere sepolto suo figlio”, si legge in una dichiarazione diffusa da Yarmish. La ...