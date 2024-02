Navalny: Mosca propone funerali segreti alla madre del dissidente. Che rifiuta. Biden: 500 nuove sanzioni a Putin

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Si inasprisce il braccio di ferro tra ladi Alekseie le autorita' russe, arrivate a dare un ultimatumdonna: poche ore per decidere se riavere il corpo del figlio, morto in detenzione il 16 febbraio scorso, celebrandosolo in forma privata, quasi in segreto, oppure vedere seppellire il suo primogenito nel territorio del carcere. Lo hanno denunciato i collaboratori dell'oppositore defunto, accusando gli inquirenti di voler impedire un funerale pubblico che potrebbe trasformarsi in una protesta a pochi giorni dalle presidenziali che, a metà marzo, dovrebbero incoronare Vladimirper un quinto mandato L'articolo proviene da Firenze Post.