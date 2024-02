Nathaly Caldonazzo | “Sono nata da una violenza | difficile accettarlo”

Nathaly Caldonazzo a One More Time: “Sono nata da una violenza di mio padre. Con Troisi sentivo il suo cuore …

Nathaly Caldonazzo si è aperta su alcuni ricordi dolorosi della propria vita. Ospite al podcast One More Time di Luca Casadei, l’attrice ha raccontato di aver ... (news.robadadonne)

Ospite di One More Time, l’attrice parla della sua relazione con l’iconico artista napoletano: «Quando ci siamo conosciuti, mi invitò a leggere Il Postino di ... (vanityfair)

Taylor Swift, l'attacco di Peta dopo la visita allo zoo con Travis Kelce: «Andate a vedere gli animali in una riserva»: La loro gita non è ovviamente passata inosservata e ha fatto storcere il naso a PETA, acronimo dell'asscoiazione no-profit “People for the Ethical Treatment of Animals”. di Alessia Di Fiore Taylor ... leggo

Nathaly Caldonazzo e l’amore per Massimo Troisi: «Quando l’ho trovato senza vita, gli ho lasciato una lettera»: Ospite di One More Time, l’attrice parla della sua relazione con l’iconico artista napoletano: «Quando ci siamo conosciuti, mi invitò a leggere Il Postino di Neruda e mi chiese consiglio sul farci un ... vanityfair

Nathaly Caldonazzo: “Sono nata da una violenza di mio padre, avrei preferito non saperlo”: Un racconto senza filtri quello fatto da Nathaly Caldonazzo. Ospite di Luca Casadei in un’intervista realizzata per il podcast One More Time di OnePodcast, l’attrice ha rivelato: “Nasco a Roma da una ... tpi