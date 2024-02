Nathaly Caldonazzo | «Quando ho conosciuto Troisi ero fidanzata | mi ha cercata come un matto Sentivo il rumore metallico nel suo cuore»

Nathaly Caldonazzo e l'amore per Massimo Troisi: «Quando l'ho trovato senza vita, gli ho lasciato una lettera»

Ospite di One More Time, l’attrice parla della sua relazione con l’iconico artista napoletano: «Quando ci siamo conosciuti, mi invitò a leggere Il Postino di ... (vanityfair)

Ospite di “One More Time”, ideato e condotto da Luca Casadei, Nathaly Caldonazzo ha fatto una rivelazione inedita. L’attrice e […] (perizona)

Salernitana, Liverani: "Si può retrocedere, ma con dignità": Fabio Liverani, allenatore della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Monza. La Salernitana ultima in classifica sarà chiamata a ... areanapoli

Luisella Costamagna, età, carriera, vita privata: chi è l'ospite de La vita in diretta: Luisella Costamagna nel 2022 è stata una concorrente di Ballando con Le Stelle. Luisella ha dichiarato che l’avventura l'ha divertita molto, che ama ballare nel tempo libero e che non è la prima volta ... ilmessaggero

Enrica Bonaccorti, età, malattia, gli abusi, la carriera: chi è l'ospite de La vita in diretta: In un’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ha raccontato di essere affetta dalla prosopagnosia. Un disturbo che colpisce non solo lei ma anche l’attore Brad Pitt. Questo disturbo conduce ... ilmessaggero