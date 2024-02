Nathaly Caldonazzo e l'amore per Massimo Troisi: «Quando l'ho trovato senza vita, gli ho lasciato una lettera»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ospite di One More Time, l’attrice parla della sua relazione con l’iconico artista napoletano: «ci siamo conosciuti, mi invitò a leggere Il Postino di Neruda e mi chiese consiglio sul farci un film. La notte prima della sua operazione al cuore mi chiese di dormire insieme perché aveva paura»

Un racconto senza filtri quello fatto da Nathaly Caldonazzo . Ospite di Luca Casadei in un’intervista realizzata per il podcast One More Time di OnePodcast, ... (tpi)

