Natalie Portman e il marito sono in crisi? “Non parlo”

Natalie Portman e Benjamin Millepied, «ai ferri corti» dopo il tradimento di lui

(Di venerdì 23 febbraio 2024)allontana le voci dinella relazione col, il coreografo Benjamin Millepied, senza condividere troppi dettagli al riguardo, anzi negando l’esistenza di qualsivoglia problema. I due, conosciutisi sul set de Il cigno nero,convolati a nozze nel 2010 e hanno avuto due figli, Aleph (2011) e Amalia (2016); una coppia sempre molto lontana dai riflettori, ma che all’improvviso, nel 2023, è tornata alla ribalta a causa di un supposto tradimento di Millepied. In una intervista a Vanity Fair, l’attrice non vuole sentir parlare di: “voci francamente orribili, e io non ho alcuna voglia di contribuire ad alimentarle“. Nel 2023, People aveva però divulgato, cortesia di fonte anonima, la notizia che Millepied avrebbe avuto una breve ...

