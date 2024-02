Nastro d’Argento a Monica Bellucci per l’interpretazione di “Maria Callas | lettere e memorie”

A Monica Bellucci il Nastro d'Argento per la 'protagonista dell'anno' nei documentari

(Di venerdì 23 febbraio 2024)‘PROTAGONISTA DELL’ANNO’ NEI DOCUMENTARI PERUn’interpretazione intensa e toccante nel racconto cinematografico del tour dello spettacolo teatrale che ha portato nel mondo per tre anni l’epistolario intimo di un’artista e una donna straordinaria L’annuncio di tutti i vincitori e la premiazione lunedì 26 febbraio alle ore 18:00 al Cinema Barberini dove lunedì 4 e martedì 5 Marzo seguirà una rassegna dei film premiati Èla ‘Protagonista dell’anno’ nei Documentari 2024, premiata dai Giornalisti Cinematografici perintensa die ...

Nastro dell’anno 2024 per il Documentari o a Mario Martone , un grande autore che con curiosità e passione ha firmato nel 2023 il racconto affettuosamente ... (metropolitanmagazine)

Nastri d’Argento Doc, Monica Bellucci ‘Protagonista dell’anno’ per Maria Callas: lettere e memorie: Vi sono profondamente grata per questo Nastro d’Argento speciale per la mia interpretazione nel docufilm Maria Callas: lettere e memorie”. “Ringrazio la Presidente e il Sindacato dei Giornalisti ... ciakmagazine

“Lumina”, al Ventidio Basso di Ascoli un concerto a lume di candela: Trattasi di un rinomato compositore e pianista contemporaneo, insignito del Nastro d’Argento 2019 per la Musica dell’Arte. Tra i più originali ed eclettici interpreti del nostro tempo, Remo Anzovino ... picenooggi

Firenze, Leo Gullotta e Fabio Grossi in scena con ‘In ogni vita la pioggia deve cadere’: Firenze, 22 febbraio 2024 – Il celebre attore Leo Gullotta, già David di Donatello, Nastro d’argento e Globo d’oro, salirà sul palco del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio, in piazza Dante 23, ... lanazione