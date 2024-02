Nastro d’argento a Bellucci | intensa la sua interpretazione di Callas

Nastri d'argento Doc, premiata Monica Bellucci per Maria Callas: lettere e memorie

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (askanews) – È Monicala “Protagonista dell’anno” nei Documentari 2024, premiata dai Giornalisti Cinematografici per l’di “Maria: lettere e memorie” diretto da Tom Volf e Yannis Dimolitsas. Il direttivo dei Giornalisti Cinematografici Italiani lo annuncia alla vigilia della premiazione dei Nastriper i Documentari 2024 che saranno consegnati, con i Premi speciali, a Roma, lunedì 26 febbraio al Cinema Barberini, partner di quest’edizione del Premio. “È un riconoscimento per un’e toccante”, sottolinea a nome del Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Laura Delli Colli, Presidente, che ricorda come “nell’empatia di Monicasia la chiave di ...