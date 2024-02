Naspi e Dis Coll | dal 1° marzo cambia la procedura per presentare domanda

Naspi e Dis-Coll, chiarimenti Inps su stato di disoccupazione e requisito d’età

I chiarimenti dell'Inps in merito a Naspi e Dis Coll per quel che riguarda l'età minima di accesso all' iscrizione al Centro per l'Impiego. L'articolo Naspi e ... (orizzontescuola)

Novità in arrivo per le domande di Naspi e Dis-Coll 2024 . Va avanti la sperimentazione della procedura semplificata su piattaforma ad hoc, ... (leggioggi)

Naspi e Dis-Coll 2024: dal 1° marzo domanda solo su piattaforma unica: Novità in arrivo per le domande di Naspi e Dis-Coll 2024. Va avanti la sperimentazione della procedura semplificata su piattaforma ad hoc, che da marzo diventerà l’unica modalità di invio istanze per ... leggioggi

NASpI e DIS-COLL, novità in arrivo per la domanda con il messaggio INPS del 23 febbraio: Domanda NASpI e DIS-COLL, l’INPS ha pubblicato in data odierna, venerdì 23 febbraio 2024, il messaggio N. 804 attraverso il quale si comunica l’introduzione ufficiale, a partire dal prossimo 1° marzo ... scuolainforma

Naspi e Dis-Coll, chiarimenti Inps su stato di disoccupazione e requisito d’età: Il fattore età incide sulle prestazioni di disoccupazione Naspi e Dis-Coll Il messaggio Inps che fa chiarezza dopo il parere ministeriale. Come ricorda l’Inps nel suo sito ufficiale, la Nuova ... lavoroediritti