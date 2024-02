Nardella | Lo stadio di Firenze in pole position per gli Europei 2032”

Calcio: Nardella, stadio Firenze e' in pole per Euro 2032

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 – «Siamo molto contenti dell'incontro di ieri con la Federcalcio con Gravina che ci ha fatto capire cheè inper la candidatura ad ospitare gare dell'Europeoe che fatta eccezione di tre stadi che sono già assicurati,rispetto agli altri è molto avanti perché non solo il progetto» di restyling «è finito ma c'è stata anche l'aggiudicazione e sono già iniziati i lavori». Lo ha detto il sindaco di, Dario, a margine di un sopralluogo alloFranchi, dove sono iniziati i primi lavori di demolizione in vista del restyling. «Ieri Gravina ha apprezzato molto l'attenzione verso i temi ambientali di questo- ha aggiunto -. E poi sarà uno ...

