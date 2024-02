Nappi: "De Gregorio venga in Commissione Trasporti a spiegare disastro Circumvallazione"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Campania,(Lega): Dein“È un ‘bollettino di guerra’ quello diffuso quotidianamente da Eav. Anche oggi gli utenti sono costretti ad affrontare una serie infinita di disagi a causa dell’interruzione di una tratta e, come se non bastasse, l’azienda di trasporto pubblico regionale persevera nel mortificare i pendolari annunciando solo 24 ore prima, la sospensione del servizio nella giornata di domani e di domenica, sulla linea Napoli-Ottaviano-Sarno e sulla tratta Poggiomarino-Torre Annunziata. Chiederemo la convocazione del presidente di Eav, De, inperché spieghi lì, pubblicamente e a tutti ...

Circum, il caso Pompei: dopo la vasca da bagno altri ostacoli sui binari: Non solo la vasca da bagno. All'altezza del passaggio a livello della Circumvesuviana di via Crapolla, tra Scafati e Pompei, hanno messo blocchi di cemento, bancali in legno e altri piccoli ... ilmattino

Campania, Circumvesuviana horror. Nappi (Lega): “Regalate un corno al povero De Gregorio”: Napoli, 22 Febbraio – “La Circumvesuviana è ormai una serie tv a sfondo horror con episodi quotidiani di disastro. Vale la pena ricordare che Pendolaria di Legambiente la conferma, per l’ennesima volt ... sciscianonotizie

