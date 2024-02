Napoli | voragine al Vomero; il pm indaga sul flop manutenzione | «Ritardi e omissioni»

Napoli: al Vomero si apre una voragine in strada e inghiotte 2 auto. La Procura apre un fascicolo

Una Voragine di grandi dimensioni si è aperta nel pieno di via Morghen, angolo via Bonito, nel quartiere Vomero di Napoli . Uno sprofondamento del terreno, in ... (ildifforme)

Sono in fila davanti all?ingresso del cantiere, documento alla mano da mostrare ai vigili del fuoco per ottenere il permesso a rientrare dieci minuti in casa, ... (ilmattino)

Inchiesta voragine a Napoli, primo sopralluogo tecnico: Individuare i fattori che"nel quartiere Vomero di Napoli, hanno causato la voragine nella quale sono state inghiottite due vettura, una delle quali in transito e con due passeggeri a bordo. È ... tgcom24.mediaset

Con l'auto dentro una voragine a Napoli, due giovani salvati dai militari sardi della Brigata Sassari: Riccardo Pisu, soldato di Cagliari, e il suo collega Alessandro Cosseddu, originario di Mamoiada: sono loro i due militari della Brigata Sassari che, durante una ronda compiuta a Napoli per l'operazio ... informazione

Napoli, voragini anche a Casoria: crollo in via Brando: Sotto l'asfalto, infatti, si è verificato un cedimento, non si tratterebbe di un problema legato a perdite idriche, come commenta il sindaco Raffaele Bene: «Sono già al lavoro operai e tecnici ... ilmattino