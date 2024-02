Napoli | uomo spara dalla finestra | bloccato dalla polizia

Napoli, uomo spara dal balcone a Ponticelli. Sul posto squadre speciali e negoziatore

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Unhatodi un'abitazione in via Al chiaro di luna, nel quartiere di Ponticelli, a.Al momento, secondo quanto rende noto la Questura, non ci sarebbero...

E’ morto a Roma all’età di 86 anni l’ imprenditore napoletano Wolf Chitis , noto come Volia . Patron di Fondedile, Chitis è stato per molti decenni uno dei ... (ildenaro)

Le seduzioni, trama, cast e regia del film tratto dal libro di Lidia Ravera: L’uomo non ha mai dimostrato un particolare coinvolgimento emotivo ... con Enrico Lo Verso e Nino Frassica. Il film è ambientato a Napoli, nel quartiere collinare del Vomero. I protagonisti si muovono ... tag24

Castellammare di Stabia - Arrestato 64enne per abusi sessuali su una bimba di 11 anni disabile: ha proceduto ali'arresto di un uomo di anni 64 di Castellammare di Stabia, in quanto gravemente indiziato del delitto di violenza sessuale in danno di una ragazzina di anni 11, affetta da una ... reportweb.tv

Cronaca di Napoli: Un uomo di 66 e' deceduto ieri sera in un appartamento di Napoli, in via Calata Capodichino, verosimilmente per cause naturali. A chiamare i... 1...1.440 1.4411 ... cronachedellacampania