Napoli | uomo spara dal balcone a Ponticelli Sul posto squadre speciali e negoziatore

Napoli, uomo si barrica in casa e spara dalla finestra

(Di venerdì 23 febbraio 2024)Est, unsi è chiuso nella sua abitazione e stando in strada. Sulla Polizia di Stato, arrivato il

E’ morto a Roma all’età di 86 anni l’ imprenditore napoletano Wolf Chitis , noto come Volia . Patron di Fondedile, Chitis è stato per molti decenni uno dei ... (ildenaro)

Piedone, lo sbirro: Salvatore Esposito annuncia la fine delle riprese – Foto: “L’ispettore Vincenzo Palmieri torna a Napoli, dopo anni di assenza, per chiudere alcuni conti col passato. Pur essendo un uomo di polizia, non ama le armi, ed è allievo del Commissario Rizzo, noto ai ... 2anews

Piace al Napoli, ma Zirkzee non si sbottona sul futuro: "Penso solo al Verona": In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'attaccante del Bologna, Joshua Zirkzee, grande protagonista in questo campionato con la maglia rossoblù, ha parlato di tanti temi, a partire dal ... tuttonapoli

Terrore nel modenese: carabiniere armato si barrica in casa con la moglie: Non è la prima volta che l'uomo, 70 anni circa, ha compiuto un gesto di questo tipo. La precedente occasione era accaduta il 26 dicembre 2022, quando si era arreso dopo una lunga trattativa. Sul posto ... tg.la7