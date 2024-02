Napoli, spari dalla finestra di un'abitazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo ha sparatodiin via Al chiaro di luna, nel quartiere di Ponticelli, a. Al momento, secondo quanto rende noto la Questura, non ci sarebbero persone ferite. Sul posto le volanti della Polizia e dell’Unità operativa di pronto intervento. In arrivo anche un negoziatore per parlare con l’uomo. Non ancora chiari i motivi del gesto nè se con l’uomo in casa ci siano altre persone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.