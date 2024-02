Napoli | Reja | “Io e ADL…”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Edoardo, ex allenatore (anche) di Cagliari e, è intervenuto su ‘Radio CRC’ nel corso della trasmissione ‘Si gonfia la rete’. Di seguito le sue dichiarazioni: “Il calcio albanese? Sta progredendo, sta avendo ottimi successi. Adesso è qualificato per l’Europeo. Dopo un lavoro di 4 anni, qualcosa di buono l’abbiamo fatto anche lì. Adesso si sta concludendo questo ciclo e sono arrivati all’Europeo. De Laurentiis? Il rapporto con lui è rimasto, ci lega una sintonia che avevamo trovato quando ero a. Sà già da solo quello che deve fare”. “Qualche volta parlo con ADL del”… “Qualche volta ne parliamo, ma non posso dare consigli perché bisogna vivere all’interno delle società e capire gli equilibri. Guardo sempre ilcon grande simpatia ed è chiaro abbia perso fisionomia. ...

