Napoli | Osimhen vuole chiudere al top | regalare la Champions prima dell’addio

Il Napoli pensa al dopo Osimhen: chi c'è nella lista

Spalletti, che dramma: Scamacca e Raspadori non giocano più, l’attacco è un problema: Dopo il miracolo con il Napoli, Luciano Spalletti è consapevole che servirà ... essendo schierato da titolare in campionato in appena 3 partite. Con il ritorno di Osimhen lo spazio sarà ancora più ... calciomercato

Napoli, allarme Osimhen: è in dubbio per il Cagliari: Non arrivano buone notizie per il Napoli ed i fantallenatori di Victor Osimhen. Il club partenopeo, impegnato domenica alle 15:00 contro il Cagliari di Claudio Ranieri, deve fare i conti con ... fantacalcio

Fantacampionato, i consigli per il testa a testa nella 26ª giornata: Ecco qualche dritta per puntare all'11 negli accoppiamenti del testa a testa. Questa settimana il montepremi è di 2000 euro in buoni Amazon ... gazzetta