Napoli | Meret contro il Barcellona…

Napoli-Barcellona, le probabili formazioni della Champions League

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Per parlare di-Barcellona, è intervenuto a ‘Solo per la maglia’, programma in onda su Tele Club Italia e Netlike, Mario Gago, giornalista di Onda Cero. Di seguito le sue dichiarazioni: “Sicuramente il Barcellona è entrato molto meglio in campo, giocando con aggressività e pressing nei primi trenta minuti. Ilha sofferto questo aspetto, non calciando mai in porta. Sembrava che il Barcellona avesse cambiato pelle rispetto alle prestazioni offerte nell’ultimo mese”. Ricordiamo che Xavi è stato messo in discussione e che il Presidente ha deciso di non esonerarlo perchè è una leggenda del club. E’ stato ildi…(?) “I blaugrana hanno sprecato delle occasioni, ma di fronte a loro hanno trovato anche, autore di due parate importanti. Poi è successo quello che succede ...