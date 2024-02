Napoli | Mark Iuliano su Conte

Conte al Napoli? L'amico Iuliano: "Lo incontro lunedì, magari ha lasciato speranza ad ADL"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ilha da qualche giorno cambiato guida tecnica. Dopo Mazzarri è la volta di Francesco Calzona. Il tecnico ha esordito in maniera positiva contro il Barcellona, vedremo se sarà stata una prima scintilla per riaccendere ilcampione d’Italia. Continuano comunque a girare le voci sul futuro tecnico dei partenopei., ex calciatore di salernitana e Juventus, ha a questo proposito parlato dia Radio Punto Nuovo. Nel corso di Punto Nuovo Sport ha parlato anche di Liverani, attuale tecnico della Salernitana e del crollo della Juventus. Sualnon ha voluto o potuto dire troppo…Di seguito le sue parole.sulla Salernitana “Io sono un tifoso della Salernitana, lungi da me dare giudizi tecnici. Poi Liverani ...