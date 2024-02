Napoli, l'agente di Olivera: "Ora è felice, con il Barcellona è stato fenomenale. Futuro? C'è una sola verità" - ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Mathiasuno dei migliori in campo contro il: il suo agente ha parlato del suoe del ritorno in campo. Il terzino sinistro uruguaiano è tornato titolare non appena si è ripreso dall’infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori diversi mesi. Il problema accusato a novembre durante la partita contro l’Atalanta ha creato non pochi grattacapi alla squadra azzurra: Walter Mazzarri ha dovuto sopperire alla sua assenza puntando solo su Mario Rui o adattando altri calciatori in un ruolo molto delicato. Il problema al ginocchio ora è completamente superato e il campo ha subito mostrato di nuovo la sua importanza, sia tatticamente che tecnicamente: dopo la grande partita contro ilsi candida fortemente a un posto da titolare indiscusso fino alla fine della ...