Napoli in ansia | Osimhen a rischio contro il Cagliari

Mistero Osimhen, Napoli in ansia: i motivi del rientro ritardato in Italia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ilha ritrovato un minimo di entusiasmo dopo l’arrivo di Calzona in panchina e il pareggio agli ottavi di Champions Leagueil Barcellona. La squadra è in campo per preparare la trasfertaile le ultime notizie non sono di certo positive. Victor, decisivoi blaugrana con il gol del pareggio, ha l’influenza ed è aper la partita di domenica. L’attaccante azzurro non si è allenato nella seduta odierna e ha svolto solo lavoro personalizzato in palestra dopo aver accusato alcuni sintomi influenzali. Il nigeriano è reduce dalla Coppa d’Africa ed è tornato con il botto in Italia. Le sensazioni in vista delsono comunque positive. L'articolo CalcioWeb.