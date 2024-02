Napoli | il report dell’allenamento | Osimhen influenzato | personalizzato per Ngonge

Napoli, report allenamento 18 febbraio

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ildella seduta delnon si è allenato per un leggero stato influenzale, lavoroper. CALCIO– Ilsi è allenato questa mattina al Centro Tecnico di Castel Volturno in vista della trasferta di Cagliari, in programma domenica alle 15 per la 26esima giornata di Serie A. Ilufficiale della seduta informa che Victornon si è allenato con i compagni a causa di un leggero stato influenzale accusato nella giornata di ieri. Il nigeriano ha svolto lavoroin palestra. Ancorasul campo e in palestra per Cyril. Gli altri azzurri hanno svolto attivazione, lavoro tecnico-tattico e partitina ...

