Napoli | Budel | “Penso che a Kvara…”

Budel avverte il Napoli: "Questo Cagliari è una squadra capace di rimonte straordinarie"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ha parlato anche delAlessandro, ex calciatore del Cagliari e attualmente commentatore Dazn, su 1 Station Radio nel corso della trasmissione ‘1 Football Club’. Di seguito le sue dichiarazioni: In Europa League Sporting-Atalanta potrebbe essere una delle sfide più interessanti, così come Roma-Brighton? “Sono d’accordo, lo Sporting è una squadra di qualità che può mettere in difficoltà l’Atalanta. I bergamaschi, però, attraversano un ottimo periodo di forma. È un impegno difficile ma che arriva nel momento migliore per la squadra di Gasperini. Il Brighton, invece, è un avversario difficile. La mano di De Rossi si fa vedere e la squadra crede nel suo tecnico. Dunque, i giallorossi si giocheranno le proprie carte, anche se l’impego dei capitolini credo sia più complicato”. Atalanta e Roma Atalanta e Roma lottano ancora per un ...