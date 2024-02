Napoli-Barcellona | Xavi torna a parlare del match | “In un frangente ci hanno dominato”

Napoli-Barcellona, le probabili formazioni di Calzona e Xavi

(Di venerdì 23 febbraio 2024)Hernandez risul pareggio del Maradona alla vigilia del prossimodi campionato: le sue dichiarazioni L’andata degli ottavi di finale di Champions League ha visto il nuovodi Calzona, all’esordio sulla panchina dei campioni d’Italia in carica, pareggiare contro il. A decidere la gara una rete di Lewandowski e il goal di Osimhen, alla prima da titolare dopo il ritorno dalla Coppa d’Africa. La rete del bomber nigeriano ha di fatto rimandato i discorsi qualificazione tra venti giorni, il 12 marzo, quando gli azzurri saranno ospitati all’Estadi Olimpic di. Una manciata di giorni che Calzona proverà a sfruttare per infondere le sue idee di calcio nella testa dei calciatori....

Xavi : in quei dieci minuti il Napoli ci ha dominato. Non è stato un problema fisico Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona , ha rilasciato alcune ... (terzotemponapoli)

Protesta Kvaratskhelia per il cambio, Calzona non l'ha presa bene: possibile multa e panchina: Napoli-Barcellona come Genoa-Napoli: Khvicha Kvaratskhelia ci è ricascato. Non è stato così plateale questa volta, non come quando a inizio campionato disse a distanza “Ma cosa hai fatto” a Rudi Garci ... msn

Repubblica - Colloquio tra Calzona e senatori del Napoli: dai calciatori arrivato un disperato Sos: Ultimissime Napoli Calcio - "È sembrato quasi che dai giocatori sia arrivato un disperato “Sos” a Francesco Calzona" si legge questa mattina sulle pagine dell'edizione napoletana di Repubblica che evi ... msn

Campilongo: "Garcia e Mazzarri senza carisma, regnava l'anarchia! Calzona è diverso...": Il secondo tempo di Napoli-Barcellona mi fa essere ottimista per le prossime. Il Barcellona non mi è apparso così in crisi come tutti raccontano, quindi il Napoli deve essere soddisfatto del pareggio. tuttonapoli