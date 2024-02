Napoli-Barcellona | Osservatori Chelsea al Maradona per due calciatori

Osservatori del Chelsea al Maradona per Napoli-Barcellona: due i calciatori nel mirino

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Secondo i media inglesi,delerano presenti alper-Barça per visionare Koundé dele Osimhen del. CALCIO– Secondo quanto riportato dai media inglesi, alcunidelerano presenti sugli spalti dello stadioper assistere a, match di andata degli ottavi di finale di Champions League. In particolare, gli scout dei Blues avrebbero monitorato le prestazioni di due: il difensore blaugrana Jules Koundé e l’attaccante azzurro Victor Osimhen. Stando alle indiscrezioni, i londinesi avrebbero già avviato i contatti con ilper il nigeriano, ...

