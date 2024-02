Muore mentre fa kitesurf: tragedia a Marina Romea

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 febbraio 2024)(Ravenna), 23 febbraio 2024 – Lo hanno visto alcuni ragazzi che stavano facendo surfera riverso in acqua vicino alla sua vela daquesta mattina a: un uomo è morto, probabilmente a causa di un malore,si trovava in acqua per fare. L'uomo era abbastanza lontano dalla riva, è stato raggiunto dagli altri surfisti e portato a terra; qui è stato soccorso dall'ambulanza del 118 giunta aanche con un'auto medicalizzata. Inutili i tentativi di soccorso, l'uomo era già senza vita. sul posto anche la Capitaneria di porto