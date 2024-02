Muore il padre di Eros Ramazzotti “Fai buon viaggio nonno R” | la commossa dedica di Aurora

Lutto per Eros Ramazzotti, morto il padre Rodolfo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Milano – Rodolfo, papà didi, è morto all’età di 87 anni. A darne notizia sono stati proprio il figlio cantante e la nipote influencer e conduttrice, con un paio di stories di Instagram molto commoventi.ha scritto semplicemente “Ciao Pà” condividendo l'immagine di un cuore spezzato e una foto di quando era piccolo, in compagnia del. Le stesse parole sono il titolo di una canzone che il cantautore dedicò alla figura paterna nel 1987., condividendo una bella immagine di lei piccolina in braccio all’amato, ha scritto una dolce: “Guardo questa foto e non riesco a trattenere le lacrime. Mi sembra quasi di vedere mio figlio (Cesare, ndr) tra le tue braccia, sono contenta ...