Muore a 90 anni lo storico calzolaio Angella - Muore a 90 anni lo storico calzolaio Angella

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Si è spento a 90Pietro, originario di Ponticello di Filattiera, professioneper tutta la vita nella sua bottega-laboratorio di Pontremoli, dove abitava". "Una persona onesta e stimata – lo ricordano gli amici – una Penna Nera, un Alpino che ha svolto il proprio servizio militare in qualità di aiutante di sanità a Gemona del Friuli. Aveva una grande passione: il ciclismo, la bicicletta. Era stato infatti il preparatore atletico di suo fratello Severino – precisano i paesani – più giovane di lui che era stato ciclista professionista per la squadra della San Pellegrino e che, negliCinquanta partecipò anche ad un Giro d’Italia". I funerali di Pietro(nella foto in divisa da Alpino) oggi alle 15 nella Chiesina della Misericordia a Pontremoli. Lascia la moglie, due figli ...

