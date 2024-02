Mosca dietro le stelle di David su abitazioni e negozi a Parigi: la rivelazione dell'intelligence francese

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Operazione di destabilizzazione da parterussa.i graffiti raffiguranti ledirinvenuti nei quartieri dilo scorso ottobre, dopo l’attacco di Hamas in Israele, ci sarebbe la Russia di Vladimir Putin. L’inchiesta aperta nel 2023 dalle autorità francesi per «danneggiamento di beni privati, con l’aggravante di discriminazioni legate all’origine, alla razza, all’etnia o alla religione» ha confermato – scrive Le Monde – le ipotesi avanzate a inizio novembre dopo l’arresto di due cittadini moldavi che avrebbero imbrattato i muri della Capitalesu ordine di un soggetto, presumibilmente, legato alla Russia. Secondo una nota della Direzione generale dei servizi di sicurezza interna (Dgsi) della Francia, rivelata dal quotidiano, la ...

