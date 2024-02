Morti in corsia, rigettato il ricorso: nuova condanna all'ergastolo per Leonardo Cazzaniga

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Saronno (Varese) – Unadefinitiva all'ergastolo per, ex aiuto primario del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Saronno. La Cassazione haildelle difesa. Davanti alla quinta sezione penale della Suprema Corre è stato discusso ildei difensori, Ennio Buffoli e Andrea Pezzangora, contro l'ultimaall'ergastolo che si era abbattuta su. Il decesso era quello di Domenico Brasca, morto a 82 anni, il 18 agosto 2014, nella sua abitazione di Rovello Porro (Como), dopo poche ore trascorse al pronto soccorso saronnese. Era stato l'ultimo omicidio addebitato a, assolto in primo grado eto in appello al carcere ...