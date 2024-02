Morte Iacovacci e Attanasio | Zetti Nuovo Sindacato Carabinieri | «Vittime del dovere senza giustizia | occorre fare chiarezza»

Vittorio Iacovacci, la commemorazione a tre anni dalla morte del carabiniere

(Di venerdì 23 febbraio 2024) «Va bene il ricordo, le commemorazioni, alle quali non ci siamo accodati perché non può esserci piena consapevolezza della memoria se manca ladavanti all’omicidio di due servitori dello Stato. Il “difetto di giurisdizione” per il funzionario del Pam irreperibile e il “non luogo a procedere” nei confronti dell’altro, vanificano il sacrificio dell’Ambasciatore e del nostro valoroso collega che ha sacrificato la sua vita per tentare vanamente di salvare quella di». Così Massimiliano, segretario generale del(NSC), a tre anni dall’attentato in Congo in cui hanno perso la vita il diplomatico Luca, il militare dell’Arma deiVittorioe l’autista del Pam ...

