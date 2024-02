Morta Irene Camber ‘la Signora della Scherma’ italiana | è stata il primo oro femminile alle Olimpiadi

È morta Irene Camber, a Napoli il ricordo della scherma nazionale: “È stata una leggenda”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La schermaè in lutto. Èinfatti all’età di 98 anni. Erasoprannominata ‘laper via dei grandi successi che aveva ottenuto nel corsosua carriera in pedana.Leggi anche: Sport in lutto, morte ad alta velocità durante una gara La carriera diverrà ricordata soprattutto per quanto fatto durante ledisputate a Helsinki, n Finlandia, nel 1952. In quell’occasione conquistò la medaglia d’oro, la prima in assoluto per la scherma. Successo poi ripetuto l’anno successivo, quando ...